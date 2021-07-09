"Нафтогаз" опубликовал новую цену на газ для населения в июле. Клиентам поставщика, которые пользуются лунным тарифу, придется заплатить меньше, чем планировалось. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза". Цена на природный газ для клиентов "Нафтогаза" в июле составляет 11,05 гривны за кубический метр с НДС и без стоимости доставки. Для клиентов поставщика на годовом тарифе ничего не меняется — они платят, как и раньше, 7,96 грн за куб. метр. Напомним, до этого "Нафтогаз" заявлял, что цена на газ в июле для бытовых потребителей составит 13,13 гривны за кубометр. Как писало РБК-Украина, цены на газ в Европе выросли до максимума за последние несколько лет.