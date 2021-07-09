После введения добровольной накопительной пенсии в Украине свои накопленные средства можно будет снять досрочно в любом возрасте. Но только в определенных случаях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра социальной политики Марины Лазебная "Украинские новости". По ее словам, в отдельных ситуациях пенсионные накопления можно будет использовать до выхода на пенсию в любом возрасте. "В частности, на лечение в случае критического состояния здоровья, на лечение членов семьи, в случае наступления инвалидности 1 или 2 группы. Также лицо сможет забрать свои пенсионные накопления при выезде на постоянное место жительства в другой краинт", — отметила Лазебная . Она также добавила, что в случае смерти участника пенсионной программы его накопления получат наследники. Напомним, ранее Минсоцполитики представило законы о системе пенсионных накоплений, а РБК-Украина расписало, что они предлагают.