Александр Юрченко устроил ДТП в центре Львова. Народный депутат выезжал на синем "мустанге" с платной парковки задом и ударил машину, которая в это время стояла в пробке. По данным львовских изданий, нардеп находился в состоянии наркотического опьянения. Кроме того — он угрожал потерпевшему. Все детали аварии с Александром Юрченко в центре Львова — читайте в нашем материале ниже. Что произошло во Львове О ДТП с Юрченко сообщил пострадавший водитель Всеволод Боровец. Именно в его автомобиль въехал нардеп. Как рассказал Боровец, он двигался на своем автомобиле Volkswagen Jetta по главной дороге в районе площади Мицкевича, но неожиданно в него въехал Ford Mustang, который выезжал со стоянки задним ходом. Водитель Мустанга не проверил безопасность маневра и в результате столкновения оба транспортных средства получили повреждения. Юрченко набросился на Боровца вместо извинений с кулаками, забрал у него телефон и начал ему угрожать. Очевидцы происшествия оттеснили нардепа от пострадавшего водителя. Он попытался скрыться с места ДТП до приезда полиции, но оказался заблокирован другими автомобилями. Патрульная полиция заподозрила его в наркотическом опьянении и покажет обзор. Как сообщает издание Varta, тест показал в крови наличие наркотических средств.

Юрченко совершил ДТП в центре Львова Что говорит пострадавший "Я был в пробке в колонне автомобилей и почувствовал, что в сторону моего авто кто-то въехал. Я вышел оценить ситуацию. Был в хорошем настроении и обратился к водителю, потому что уверен, что повреждение там не значительное. Он с авто на меня кричал . Я тогда сказал, что буду вынужден обратиться к полицейским. Я вернулся к своему авто, а он нажал на педаль газа, подвинул мою машину и пытался скрыться с места ДТП ", — рассказал Боровец в комментарии для УНН. Затем Юрченко побежал к нему сзади, выхватил из рук телефон, которым пострадавший снимал все происходящее. А потом набросился на Боровца с кулаками. "Начал наносить удары в грудную клетку, по шее и голове. Все это сопровождалось руганью и оскорблениями. Телефон он мне не отдавал. Я должен был попросить помощи у людей. Они его оттащили", — добавил потерпевший. Боровец отметил, что оба водителя проверили на алкоголь и наркотики. У него были отрицательные тесты и ноль промилле, а вот в Юрченко нашли в моче остатки экстазе. "Он вел себя неадекватно, дергался. Я врач-психиатр. У него был специфический насморк. На тот момент, когда попросили снять очки, я сделал это без проблем, он отказался. И когда он все же согласился, было видно патологическое состояние наркотического сп ' опьянения ", — рассказал потерпевший и добавил, что Юрченко угрожал ему и его семье. Скандал с Юрченко в 2020 году НАБУ задержало помощника Юрченко во время коррупционного скандала и передачи взятки. Высший антикоррупционный суд 21 сентября 2020 арестовал и самого Юрченко с правом выйти под залог в три миллиона гривен. Через три дня нардеп внес деньги, а в ноябре с него сняли электронный браслет. 14 сентября Юрченко исключили из фракции "Слуга народа". Юрченко подозревается в получение неправомерной выгоды за законопроект, который связан с бытовыми отходами. Дело не закрыто, расследование продолжается. Напомним, ранее мы писали о том, что нардеп Юрченко стал фигурантом коррупционного дела. А также рассказывали о том, что в Яремче пьяный полицейский насмерть сбил киевлянку на мотоцикле и пытается уйти от ответственности.