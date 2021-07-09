Мир атакует новый штамм коронавируса — Эпсилон (калифорнийский). Ученые заявили, что он может почти полностью нейтрализовать эффективность имеющихся вакцин.

Об этом говорится в материале «Обозревателя».

Ученые из Вашингтонского университета выяснили, что новый штамм имеет три мутации белка-шипа. Их коронавирус использует для проникновения и заражения клеток человека. Но дело в том, что такие мутации могут быть устойчивыми к антителам, которые вырабатываются в организме вакцинами Pfizer и Moderna.

Они не исключают, что эффективность текущих прививок может быть снижена на 50-70% по сравнению со штаммом, который впервые был обнаружен в мае 2020 года.

Одновременно с этим эксперты Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что калифорнийский штамм не только не восприимчив к антителам, но и отличается повышенной заразностью.

Кандидат медицинских наук Валентина Макаренко в комментарии отметила, что смертность новый штамм не повышает, поэтому опасаться пока что не стоит:

«Новый штамм будет высококонтагиозным, но при этом не будет вызывать осложнений. Возможно, вакцина не защитит, но она даст возможность избежать серьезных осложнений. В случае с Pfizer это около 92%. Фактически, люди, которые получат прививку, будут переносить легче это заболевание».

Как сообщалось ранее, в Калужской области (Россия) сотрудница Жуковской ЦРБ вколола пациентам воду для инъекций вместо вакцины.

По состоянию на 8 июля, чуть более миллиона украинцев полностью вакцинировались от COVID-19 (получили 2 дозы препарата).

Министерство здравоохранения Украины инициировало служебное расследование после появления информации о возможной продаже вакцины от COVID-19 производства Pfizer частной клинике в Киеве.