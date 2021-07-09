Новый пресс-секретарь президента Украины будет назначен совсем скоро. На сегодня заканчиваются юридические формальности в отношении журналиста Сергея Никифорова. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк. "Указ будет совсем скоро. Сейчас заканчиваются юридические формальности с спецпроверки перед заключением трудового договора", — отметил он. Напомним, источники РБК-Украина еще в июне говорили, что должность пресс-секретаря президента получит ведущий новостей на телеканале "Украина 24" Сергей Никифоров. Также сообщалось, что одним из кандидатов был нынешний спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, а также журналист Александр Бондаренко, который был ведущим политической программы "Точка зрения" на "Общественном радио", работал в украинской службе ВВС и на телеканале "Украина".