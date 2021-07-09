Вице-спикер Государственной думы России Петр Толстой заявил, что украинское правительство нужно казнить.

Об этом он заявил в эфире одного из пропагандистских телеканалов.

Петр Толстой назвал украинское правительство «кучкой негодяев», комментируя очередное заявление российского президента Владимира Путина о том, что украинцы и русские один народ:

«Народ то один, проблема только в кучке негодяев, которые антиконституционным путем там захватили власть. Вот их надо перевешать на фонарях. А Украина – безусловно часть нашей великой России».

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление своего российского коллеги Владимира Путина, который снова назвал украинцев и россиян одним народом.

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, если российского коллегу интересует решение ряда кризисных вопросов.