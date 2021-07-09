В Броварах Киевской области мужчина несколько часов издевался над женщиной, которую пригласил к себе в гости. После совершения преступления он попытался скрыться, но его успела задержать полиция. Детали рассказали в сообщении полиции Киевской области на Facebook. По словам полиции, 22-летняя жительница Киева позвонила в управление и сообщила о том, что ее избил и изнасиловал знакомый. Накануне она приехала к нему в гости, он пригласил ее в дом. Там он набросился на женщину, связал ей руки и ноги, начал бить, а потом изнасиловал. Через несколько часов она смогла освободиться и позвонить в полицию. На место происшествия прибыли патрульная полиция, следственно-оперативная группа Броварского районного управления полиции и медики. 41-летний житель города Бровары, который подозревается в совершении преступления, находился дома. Однако, увидев полицию, он попытался скрыться, но отряд оперативного реагирования патрульной полиции его быстро задержал. "Следователи Броварской окружной прокуратуры Киевской области сообщили о подозрении по ч.1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Броварским районным судом Киевской области был избран мера пресечения-содержание под стражей без права внести залог ", — говорится в сообщении полиции. Кроме того, выяснилось, что на рассмотрении в Броварском суде уже есть два обвинительные акты на этого человека за уголовных преступлений, которые были совершены ранее — по ч.2 ст. 187 (разбой) и по ч. 3 ст. 357 (похищение) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Национальная полиция Напомним, ранее мы писали о том, что насильник-педофил сутки прятался в трубе дома в Киеве. А также мы рассказывали о том, что под Днепром учитель изнасиловал школьницу на выпускном.