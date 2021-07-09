Под Борисполем в Киевской области появился огромный герб. Местные аграрии засеяли поле таким образом, что на пустой земле вырисовался огромный трезубец. Об этом в Facebook рассказала руководитель Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова. Размеры герба? Как сообщила руководитель, в общем высота герба составляет 245,3 метра, ширина — 138 метров, площадь — 33851,4 м2. Кроме того, для того, чтобы композиция получилась аккуратной и плотной, фермеры высеяли 406 000 270 семян. Также они применили инновационные технологии, все для того, чтобы этот герб-гигант попал в Национальный реестр рекордов. По словам Ветровой, современные инновационные технологии точного земледелия превратили обычное поле в произведение искусства. "Для высева герба подобрали самые современные ресурсы — удобрения, семена, систему защиты, которая позволит растениям развиваться и оставаться зелеными долгое время", — сообщила руководитель.

Фото: (facebook.com/Вєтрова Лана) В комментариях пользователи пишут, что это настоящее произведение искусства. Это пример развития технологий в сельском хозяйстве: следовательно часть поля засели и именно свободная часть образовала рекорд. Это о точности высева и, соответственно, возможность точного внесения пестицидов Очень красиво! Спасибо вашей команде за такую хорошую работу. На google maps этой красоты пока не видно. Возможно, через несколько месяцев сможем увидеть Крутая, стоит внимания. Ранее мы сообщали, что появились текст законопроекту и изображение Большого герба Украины.