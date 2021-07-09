Сегодня, 8 июля, в полицию рано утром позвонил житель города Стрый Львовской области и рассказал о том, что на кладбище неизвестный мужчина повалил надгробные кресты и повредил памятники. Об этом сообщает полиция Львовской области. Инцидент произошел на улице Нижанковского в райцентре. Когда туда прибыла полиция, то увидела мужчину, который в это время пытался свергнуть один из крестов на месте захоронения сечевых стрельцов. Вандал заметил правоохранителей и попытался скрыться, но был задержан. Им оказался 20-летний местный житель. Он успел повредить 59 крестов и памятников.

Под Львовом вандал разгромил кладбище (фото: lv.npu.gov.ua) Открыто уголовное производство по ч.2 ст.297 (Осквернение или разрушение могилы борцов за независимость Украины) УК Украины. Теперь молодому человеку грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Напомним, в Полтаве пьяные вандалы унесли флаг Украины с могилы бойца ВСУ и отнесли его на авторынок. При этом вандалы размахивали этим флагом, и никто им не сделал замечания. Позже они оставили флаг, и ушли в неизвестном направлении. Полицейские забрали украденный флаг у одного предпринимателя, который решил оставить его себе. Мужчин, которые его принесли, он не знает. Мы также писали о том, что в Ужгороде вандалы разбили надгробия на еврейском кладбище. Инцидент произошел на окраине города в Радванке.