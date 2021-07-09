Полицейские расследуют обстоятельства смерти жителя Раздельной в Одесской области. Накануне тело мужчины 1985 года рождения после взрыва обнаружили во дворе дома, где он проживал вместе с матерью.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Предварительно, погибший совершил самоубийство — взорвал в руках гранату. Произошло это после того, как его бросила девушка.

На месте происшествия незначительные повреждения получил подросток, который живет по соседству. Парня осмотрели врачи, госпитализация ему не понадобилась.

Как сообщалось ранее, в Дубае произошел сильный взрыв в районе порта Джабаль-Али. Все произошло на борту небольшого контейнеровоза вместимостью 130 контейнеров.

В Лондоне у железнодорожной станции «Elephant and Castle» возникла крупный пожар со взрывом.