Посольство Украины в Израиле приостановило с 9 июля запись на консульское приема через сайт дипмиссии. Информацию о возобновлении работы электронной очереди сообщат дополнительно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинское посольство. Отмечается, что с пятницы, 9 июля не работает электронная очередь записи на консульское приема. Сейчас администраторы сайта посольства работают над восстановлением его работы. "После восстановления работы электронной очереди, посольство разместит информацию о возможности записи на прием", — уточнили в дипмиссии.