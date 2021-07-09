В Одессы пляже страдают от нашествия водорослей. На поверхности воды плавает буквально зеленый ковер. Видео аномалии опубликовали в Telegram-канале "трухи Харьков". Так, на ролике отдыхающая предупреждает не ехать на пляж Аркадия. "Посмотрите, что творится. Просто болото. Никто не купается", — сказала женщина. И другие очевидцы говорят, что водоросли жутко воняют и занимают площадь аж на 100 метров от берега. "Наверное, хуже пляжа просто не существует", — говорит мужчина. Водоросли заполонили одесские пляжи Лузановка, Продмаш, Ланжерон и Отрада. Поскольку в ближайшее время температура воды в море продолжит повышаться из-за жары, это будет только способствовать размножению водорослей. Температура воды в море продолжает повышаться, так это только способствует размножению водорослей. В комментариях пользователи пишут, что такое случается каждый год, и от этого не уберечься. Ежегодно такое, он этого не застрахуешься сейчас на Лузановке море чистое. Но вчера было грязное На Аркадии всегда такое Сколько помню, то такое болото было всегда на Аркадии почти всегда грязная вода. Зачем вообще там купаться? Зачем нужен такой отдых в Одессе с такими пляжами и ценами на отели и апартаменты Ничего не меняется за 20 лет, как была Аркадия в Одессе грязная, так и осталось. Ранее мы сообщали, что Азовского моря в Приморске туристов напугали змеи, плавающих в воде. Также пляжи Одессы атаковали полчища жуков.