На первый взгляд, "сухая кожа" и "обезвоженная кожа" кажутся двумя понятиями, описывающих одно и то же. На деле же это совершенно разные вещи. В чем же отличие, рассказала биохакеры Хади Пьюбьюти свое время Instagram. Обезвоживание — это состояние, при котором коже не хватает воды. А воды может не хватать коже любого типа, в том числе жирной и проблемной. Сухая кожа — это тип кожи, обычно он обусловлен генетически и практически не меняется в течение жизни. Сухой тип характеризуется недостаточным содержанием собственных липидов, необходимых для удержания влаги и создания прочного защитного барьера.

Существует простой тест на обезвоживание кожи (фото: pexels.com) Как понять, что ваша кожа-обезвоженная? Обезвоженная кожа обычно довольно тусклая, имеет сероватый цвет лица; После очистки возникает ощущение стянутости, при этом кожа может активно блестеть — иногда кожа внешне выглядит как пергаментная бумага, пропитанная себумом; Тональные кремы обезвоженная кожа буквально "съедает" — через 4-5 часов после нанесения на лице не остается тона. Это связано с тем, что кожа впитывает всю воду по тону, оставляя только пигмент; Увлажняющие кремы и сыворотки впитываются моментально; Если дефицит влаги наблюдается уже на уровне дермы, то будет беспокоить снижение тонуса, вялость и появление морщин. Для диагностики обезвоживания так же используется простой щипковый тест: нужно захватить пальцами (большим и указательным) участок кожи (нижнее веко, участок под скулами) подержать пару секунд и отпустить. Если складка разгладилась быстро, то все хорошо, обезвоживания нет. В жаркую страну или на дачу: косметолог рассказала, что точно надо взять из косметики в отпуск Что приводит к обезвоживанию? Причиной могут стать сухой воздух (особенно актуально это в отопительный сезон), воздействие УФ-лучей, резкий и холодный ветер, агрессивный уход (неправильное очищение кожи, использование скрабов и кислот).

Чтобы спасти обезвоженную кожу, нужно менять уход (фото: pexels.com) Как спасти обезвоженную кожу-3 способа 1. В первую очередь, конечно, отказываемся от агрессивного ухода. В частности, просматриваем очистки. Несмотря на то, что кислоты могут усиливать обезвоживания, отшелушивать кожу нужно. Кислоты помогают удалять омертвевшие клетки, чтобы увлажняющие средства могли лучше проникнуть в кожу. Если используете в уходе AHA-кислоты, выбирайте в более низких концентрациях, чем обычно и те, в составе которых содержится минимум спирта. Альтернативой фруктовым кислотам могут стать полигидроксикислоты (PHA) — лактобионова кислота и глюконолактон. 2. В составах увлажняющих средств ищите гиалуроновую кислоту, глицерин, пропиленгликоль, мочевину, алоэ вера, бета-глюкан, молочную кислоту, аминокислоты, экстракты водорослей — все те компоненты, которые притягивают и удерживают воду. Лучшие друзья — тонеры, сыворотки, эмульсии. 3. Обезвоживание всегда наблюдается при нарушенном защитном барьере. Если барьер слабый, то легких жидких средств для эффективной коррекции обезвоживания будет недостаточно. Из-за недостатка структурных липидов усиливается трансэпидермальных потеря воды. Чтобы удержать воду с увлажняющих сывороток и тонеров, сверху сразу нужно нанести крем. Крем может дополнительно включать в себя увлажняющие компоненты, а также эмоленты (керамиды, сквалан, жирные кислоты), которые восстанавливают липидный барьер и оклюзивы (силиконы). Ранее врач назвала признаки, по которым можно заподозрить у себя паразитов, список симптомов.