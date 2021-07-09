Испортить отпуск как в Украине, так и за рубежом могут не только погодные условия или насекомые, а простые инфекции и заболевания. Они развиваются внезапно и быстро и могут иметь серьезные последствия. Какие заболевания можно получить на отдыхе и как с ними можно быстро справиться, рассказали в материале УНИАН. ОРЗ, ОРВИ или ангина Жара ослабляет иммунитет, и постоянное желание охладиться могут вызвать проблемы с горлом. Также могут влиять резкие перепады температуры воздуха — после жаркой улицы под холодный кондиционер и наоборот — заставляет организм быстро адаптироваться. Поэтому летние простуды, тонзиллиты, насморк, ангины и даже бронхиты — часто явление. Как спасаться: следить за разницей температуры, безопасный перепад — в 7-8 градусов. Любую простуду нужно лечить сразу и использовать противопростудные препараты, чай с медом, лимоном, а также — больше отдыхать и спать. Запущенную простуду, ангину и бронхит нужно лечить только под наблюдением врача — возможно понадобятся антибиотики. кишечные инфекции Жара — идеальное время для размножения бактерий и ядом может стать все что угодно: вчерашняя пища, которую убрали в холодильник, грязные руки, яблоки прямо с ветки, плохо помытые овощи. Изменение привычного места тоже может повлиять — незнакомая пища или микроорганизмы, с которыми желудок ранее не сталкивался. Как спасаться: хранить пищу только в холодильнике, чаще мыть руки, не перекусывать на улице, не употреблять в пищу блюда, которые вы не знаете и по возможности — все продукты термически обрабатывать и тщательно мыть. При заражении нужно очистить кишечник от токсинов, а затем придерживаться диеты, не допускать обезвоживания — пить много жидкости. При тяжелых формах пищевого отравления — обращаться к врачу. ротавирус Врачи называют это заболевание болезнью "грязных рук". Оно очень похоже по симптомам на отравление: боль в желудке, высокая температура, рвота, понос. Отличить можно только с помощью анализов. Подхватить ротавирус можно в общественных местах и на курортах оно встречается очень часто. Человек с ротавирусом искупалась в бассейне и вслед за ней скупалося еще 10 человек — и заразятся практически все. Самое опасное ротавирус для детей до 5 лет — они тяжелее переносят заболевания. Как спасаться: избегать общественных мест, мыть руки после посещения бассейна, перед едой, перед тем, как прикоснуться к слизистой. Лечение при ротавирус назначает врач в зависимости от степени тяжести и возраста пациента. укус насекомых От этой напасти не застрахован никто, поскольку летом активизируются многие насекомые. И получить проблемы со здоровьем можно и от укусов комаров, и от опасных насекомых. Как спасаться: на природе используйте репелленты от насекомых. После прогулок в лесу — осматривайте себя, детей и животных на предмет клещей. В любой нестандартной ситуации — немедленно обращайтесь к врачу. аллергия Еще одна сезонная напасть, которая может проявиться в любой момент и в любом городе. Аллергия может быть на цветение различных растений, на определенные продукты, на фрукты, на косметические средства. Как спасаться: если вы аллергик, то в вашей аптечке во время путешествия обязательно должны быть средства от аллергии. Если вы впервые столкнулись с такой проблемой — то обратитесь к врачу, чтобы облегчить свое состояние и снять симптомы, а после отпуска — пройдите обследование. Напомним, ранее мы писали о том, что нужно делать при укусах насекомых и пауков летом.