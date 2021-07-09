Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде ужесточить наказание за принудительное выселение из жилья в Украине. Раде рекомендуют принять во втором чтении соответствующий законопроект №4333. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР. Согласно закону, незаконное выселение и вселение в жилище в Уголовном кодексе выделили в качестве квалифицированного и особо квалифицированного составов нарушение неприкосновенности жилища. При подготовке законопроекта ко второму чтению члены комитета учли предложения по уменьшению предела штрафа, а также системно согласовали размеры санкций за нарушение неприкосновенности жилища. "Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять проект закона принять его во втором чтении и в целом", — сказано в сообщении. В редакции закона к первому чтению предположили, что незаконное выселение наказывается штрафом от 10 000 до 15 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (170 000 — 255 000 гривен) или лишением свободы на срок от трех до шести лет. Если вселенная совершили по предварительному сговору группой лиц или должностное лицо или с применением насилия / с угрозой его применения, за это грозил штраф от 255 000 до 425 000 гривен или лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Напомним, Рада приняла этот закон в первом чтении в начале февраля. Как писало РБК-Украина, в Украине могут запретить принудительное выселение из жилья и прекращения предоставления жилищно-коммунальных услуг. Комитет парламента по вопросам интеграции Украины в ЕС поддержал соответствующий законопроект №3097-2.