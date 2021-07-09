Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на призыв Франции в ЕС не признавать российские и китайские вакцины от COVID-19. Захарова раскритиковала это заявление Париже, назвав ее "неонацизмом и расизмом". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram канал Захаровой. "Это гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма: целым народам отказывают в равных правах и возможностях, делая это вопреки законам, этики и морали, толкая мир к конфронтации в тот момент, когда он проходит тяжелые испытания пандемией", — заявила представитель МИД РФ. Захарова добавила, что люди, которые сделали такое заявление, "не имеют отношения к той Франции, которая подарила человечеству идеалы свободы и равенства".