Президент Российской Федерации Владимир Путин отменил запрет на полеты чартеров в Египет. Так, россияне снова отдыхать на египетских курортах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ. Путин, подписав документ, отменил действие двух документов. В частности, о временном запрете воздушных перевозок россиян на территорию Египта и снятия запрета на регулярные перелеты в Каир. Отметим, что авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноября 2015 года после теракта на борту самолета, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда жертвами стали 224 человека. В ФСБ назвали произошедшее терактом.