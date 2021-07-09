Сборная Италии по футболу закрылась на базе после того, как среди журналистов обнаружили коронавирус. Трое журналистов дали положительный результат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету la Repubblica. Через три подтвержденных случаях коронавируса в итальянских журналистов вся команда была помещена в так называемый "надбезпечний пузырь". При этом, у одного игрока не зафиксировали коронавирус. Сейчас выполняются все меры предосторожности. "В 7 утра была уведомлена Футбольная ассоциация, которая закрыла двери спортивного центра, чтобы уберечь команду", — пишет издание. Также отменили пресс-конференцию перед игрой. Напомним, 11 июня состоится финал Евро-2020. Сборная Италии должна сыграть в решающем поединке за титул чемпиона Европы с национальной командой Англии.