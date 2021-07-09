В Италии родственники жертв коронавируса обратились в суд с требованием к членам правительства выплатить 100 млн евро компенсации. Истцы считают, что власти слишком мало сделала для борьбы с пандемией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian. "Италия опоздала с введением мер по сдерживанию вспышки COVID-19. И когда власть, наконец, сделала эти меры, то их было недостаточно", — говорится в сообщении. Известно, что в суд обратились более 500 семей. Отмечено, что адвокаты родственников представили досье объемом более 2000 страниц, в котором указаны сотни свидетелей и доказательств "системной халатности со стороны итальянских властей", которые якобы привели к гибели тысяч людей. В свою очередь, представители министерства охраны, в отношении которых ведется расследование, отрицают любые нарушения.