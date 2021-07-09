На Донбассе в зоне проведения ООС погиб от пули вражеского снайпера военный ВСУ 24-летний сержант Евгений Курасов, наводчик-оператор 15-го отдельного мотопехотного батальона "Сумы". Жизнь бойца оборвалась вечером 8 июля на позиции у села Пески в Донецкой области Об этом 9 июля передали в 58-й отдельной мотопехотной бригаде им. гетмана Ивана Выговского на странице в Facebook. Заместитель командира боевой машины, наводчик-оператор механизированного взвода механизированной роты воинской части А4532 был ранен снайпером оккупантов, и ранение оказалось фатальным. Евгений Александрович был родом из села Локня под Сумами. Дома молодого воина ждала жена с двухмесячным ребенком и родители. "Светлая память и покой. Герои в наших сердцах", — выражают соболезнования родным и близким защитника Украины собратья.

Воин ВСУ Евгений Курасов (фото: facebook.com/58OMPBr) В школе, где учился Курасов, выпускника вспоминают веселым и жизнерадостным, любителем спорта. "Курасов Евгений служил в военной части с октября 2019 года. При случае приходил в школу, встречался с учениками и учителями, рассказывал о боевых буднях, строил планы на будущее …. 8 июля Евгений отошел к воинства небесного. Он останется в нашей памяти "памяти навечно", — говорится в сообщении Басивськои средней школы I-III ступеней Юнакивськои сельского совета Сумского района. Сообщается, что тело погибшего воина доставят в Сумскую область вечером 10 июля. 11 июля в полдень состоятся похороны.

Боец ВСУ Евгений Курасов погиб на фронте в Донбассе (фото: facebook.com/basivkaschool) Напомним, ранее на Донбассе на фронте 5 июля в результате обстрела боевиков погиб майор Богдан Бродовский с 93-й ОМБр "Холодный Яр", тоже родом из Винницкой области. У погибшего осталась жена и четверо детей. Также мы писали о том, что 5 июля на фронте в Донбассе умер украинский военный из-за проблем с сердцем.