Специального представителя главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау, которая до конца июля покинет Трехстороннее контактную группу (ТКГ) по Донбассу, может заменить гражданин Финляндии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Украины в ТКГ Сергея Гармаша. "Госпожа Грау, насколько мне известно, идет. Может быть она проведет последнее заседание этим летом, ориентировочно, 22 июля. Поэтому нам нет смысла заявлять о ее исключении", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24". Отвечая на вопрос ведущей, кто на этом посту заменит Грау Гармаш сказал, что имя человека еще не известно. "Известно от какой страны будет представитель. По моей информации — это Финляндия", — добавил представитель Украины в ТКГ. Комментируя работу Грау в ТКГ Гармаш отметил: "она, видимо, под свой уход хотела разблокировать работу политической подгруппы. Однако ей не дает это право давить на украинскую делегацию и не замечать реальные причины этого блокировки". Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщили об уходе Хайди Грау с поста спецпредставителя главы ОБСЕ в Украине. Ожидалось, что 7 июля она представит своего преемника. Отметим, Хайди Грау занимает пост специального представителя ОБСЕ в Украине и ТКГ с декабря 2019 года. Она изменила австрийского дипломата Мартина Сайдик.