Ребенок, которого накануне изрезал Сергей Федотов, находится в тяжелом состоянии, он находится в реанимации.

Об этом пишет «Страна».

Напомним, житель Днепропетровской области связал скотчем маленьких детей и после нанес ножевые ранения, желая отомстить их матери. В ночь с 8 на 9 июля мальчика Мишу перевезли из Софиевской районной больницы в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу. Мальчик потерял много крови из-за ножевых ранений в шею и спину.

«Состояние ребенка крайне тяжелое и угрожает его жизни. Он находится в отделении реанимации. Мы сейчас проводим ему дообследования: компьютерную томографию, электроэнцефалограмму. Собран консилиум из ведущих специалистов. Все, что нужно для ребенка – делается. И мы буквально от больного не отходим», — рассказал Алексей Власов.

Пока врачи не берутся давать прогнозы о выздоровлении мальчика.

«Больница полностью обеспечила ребенка всем необходимым, он на полном контроле и у губернатора, и у председателя облсовета. Каждые 5 минут звонят руководители разных структур – интересуются состоянием. Помощь со всех сторон. Весь мир объединился вокруг этого ребенка. Но мы, к сожалению, не Боги», — говорит Алексей Власов.

Второму ребенку в семье, 7-летней девочке Вике, удалось спастись от отчима. Она разбила окно и сбежала на улицу.

«Я услышала звук скотча, когда он их связывал. Он говорил Вике: «Руки давай сюда». А я слышу звук скотча. Она говорит: «Что ты будешь мне делать? Я не дам». А он говорит – «Ничего больно не будет, просто руки дай». Он их связал. Она мне потом рассказала, что он и рот закрывал ей. Рассказала, что просила у него прощения, падала на колени перед ним, говорила: «Не трогай, пожалуйста, нам ничего не делай», – об этом мать детей рассказала одному из криворожских Телеграм-каналов.

По словам женщины, отчим забрал у ее дочери телефон: «Я потом спросила у Вики, говорила ли она код от телефона, — он же как-то разблокировал его. Она говорит: «Да, мамочка, я сказала, потому что он с ножом был в руках».

Также девочка рассказала матери, как отчим издевался над ее младшим братом.

«Она мне рассказала, как он издевался над Мишей. Прямо издевался. Ребенок был связан. Он брал, тыкал ножом и говорил: «Я тебя сейчас спущу в воздухе»… И просто тыкал ножом в него. И спрашивал: «Ты хочешь какой смерти: медленной или быстрой»? Малая это все слышала, видела», – рассказала мать детей.

«И он говорит ей: «Я тебя отпускаю, я даю тебе второй шанс на жизнь. Уходи». Она хотела выйти, но не смогла, потому что двери были или закрыты, или что – я так и не поняла. Она спряталась. Говорит: «Я спряталась сперва под кровать, потом я услышала, как Миша плачет»… Она смогла открыть окно – у нас там пластиковые – она выбила решетку и сбежала через соседний двор. Услышала бабушку и полицию. Она подбежала, сказала бабушке, что там Миша плачет, весь в крови. Когда бабушка зашла в дом, он просто стонал. Просто стонал», – добавила женщина.

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