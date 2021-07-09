Россия не является и никогда не была посредником в конфликте на востоке Украины. Именно Россия начала этот конфликт и продолжает его подкармливать. Об этом заявил поверенный в делах США в ОБСЕ Джеймс Донеган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ". Он отметил, что США продолжают призывать Россию вывести свои войска из Украины. "Россия не является и никогда не была посредником в этом конфликте. Соединенные Штаты призывают Россию отказаться от своего непродуктивного и вредного подхода к конфликту, который она разожгла, и вывести свои войска и технику с востока Украины", — заявил он. По словам Донеган, Россия использует Трехстороннее контактную группу для предотвращения прогресса в решении конфликта. Он также отметил, что Москва пытается вынудить Украину к прямым переговорам с оккупационными властями. "Подход России к мирным переговорам разоблачает ее истинный мотив в разжигании насилия на востоке Украины — бессмысленное попытки помешать свободно избранном пути Украины к полной интеграции с евроатлантическим сообществом", — заявил Донеган.