Вечером четверга, 8 июля, в результате огня вражеского снайпера на Донбассе погиб сержант Евгений Курасов. Он был заместителем командира боевой машины взвода механизированной роты воинской части А4532. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 58 ОМБр им. гетмана Ивана Выговского в Facebook. Сержант получил смертельное ранение вблизи населенного пункта Пески. Погибший военнослужащий был родом из села Локня, что в Сумской области. "С грустью сообщаем родным, близким и боевым товарищам о потере нашего собрата … Дома 24-х летнего военнослужащего ждала жена с ребенком", — добавили в бригаде.

Фото: погибший сержант Евгений Курасов (facebook.com/58OMPBr) Напомним, вчера боевики на Донбассе убили одного украинского военного и еще одного ранили. Добавим, наблюдатели ОБСЕ говорят, что количество случаев нарушения режима "тишины" на Донбассе последнее время возросла втрое.