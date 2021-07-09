За прошедшие сутки, 8 июля, на Донбассе боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Один военный погиб, еще один — получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС. Вблизи населенного пункта Опытное враг обстреливал позиции украинских защитников из крупнокалиберных кулеметив.Биля Новозвановка российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового зброи.Неподалик Невельского и Причепиловка враг применял минометы 120-го калибру.У направлении населенного пункта Пески российские наемники трижды обстреливали позиции украинских защитников с минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового зброи.Поблизу Марьинки противник вел огонь из стрелкового зброи.У районе Крымского российские оккупанты обстреливали наши позиции из минометов 120-го и 82-го калибров Неподалеку Водяного, что на Приазовье, враг дважды совершал обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового зброи.Станом на 7:00 утра, 9 июля, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Стреляли вблизи Зайцева, Невельского, Новотошковское и Песков. Ранее в ОБСЕ заявили о росте числа нарушений "режима тишины" на Донбассе за последние две недели.