Таиланд решил усилить карантин в ряде провинций, чтобы сдержать распространение коронавируса. Министерство иностранных дел Украины дало ряд рекомендаций украинском, находящихся сейчас в Таиланде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Таиланде. Таиландский правительство решило ввести в провинциях Бангкок, Накхон Патом, Наратхиват, Сонгкхла, Патхум Тани, Паттани, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон следующие ограничения: комендантский час с 21:00 до 04:00; запрет на собрания более 5 человек; прекращения движения общественного транспорта с 21:00 до 03:00; закрытие общественных / развлекательных заведений, не составляют первоочередной необходимости для граждан с 20:00 до 04:00; ограниченные часы работы парков; ограничения на поездки между провинциями. С учетом новых карантинных ограничений в Таиланде, украинское посольство просит граждан Украины: избегать лишних поездок; оставаться дома во время действия комендантского часа; посещать общественные заведения исключительно в случае необходимости; избегать любых скоплений людей. Напомним, накануне Таиланд открыл курортный Пхукет для вакцинированных от коронавируса туристов.