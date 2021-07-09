В Таиланде, на фоне всплеска заболеваемости новым штаммом коронавируса Delta, введут жесткие карантинные ограничения. Завтра в тайской столице Бангкок и других регионах со значительным распространением COVID-19 будет действовать ночная комендантский час. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Thai PBS World. "Таиланд изо всех сил пытается сдержать третью волну вируса, которая на сегодня является самой серьезной и вызвана штаммом Delta", — говорится в сообщении. Известно, что ограничения будут действовать в течение двух недель. В частности, не будут работать торговые центры, школы, тренажерные залы, бары и рестораны. Въезд в г.. Бангкок будет ограниченным. Как сообщают тайские СМИ, за минувшие сутки в стране зафиксировали рекордные 9276 случаев заболевания корона вирусом. В частности, зарегистрировано 73 летальных случаев. Власть выражает опасения, что это не окончательные цифры, ведь, чтобы пройти бесплатный тест на COVID-19, людям приходится стоять в длинных очередях даже ночью. Напомним, недавно Таиланд открыл курортный Пхукет для туристов, которые прошли вакцинацию от COVID.