Правоохранители в Киеве разоблачили коррупционную схему в одной из местных ритуальных услуг. За место на кладбище злоумышленники требовали от 3 до 6 000 долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ. "СБУ разоблачила масштабные сделки в ритуальной службе специализированного КП" Спецкомбинат ПКБО ". Дельцы требовали взятки за выделение мест на кладбищах Киева. Сумы составляли от 3 до 6 000 долларов США", — говорится в сообщении .. По информации СБУ, в схемы организаторы привлекли двух посредников, представлялись работниками столичных кладбищ, и требовали деньги за "услуги". В частности, был зафиксирован факт получения злоумышленниками 3 и 5000 долларов за выделение двух мест на Лесном кладбище. Известно, что правоохранители задержали одного из посредников при получении взятки за выделение еще одного места для захоронения. Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников схемы.

Фото: задержание фигуранта при получении взятки (ssu.gov.ua)