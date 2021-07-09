В Министерстве внутренних дел готовят законопроект, по которому украинцы смогут сами фиксировать нарушения правил дорожного движения и сообщать об этом правоохранителям.

Об этом в Youtube сообщил народный депутат от «Слуги народа» Александр Куницкий.

По его словам, в проекте закона говорится, что любой гражданин сможет фиксировать нарушения ДПП авто с номерными знаками и отправлять видео нарушения в полицию:

«Видео будет попадать в центр МВД, где сидит живой человек и просматривает видео. В случае если он видит, что на записи есть нарушение, то в автоматическом виде будет создаваться постановление о нарушении, что будет отправляться владельцу авто».

Оспаривать такое постановление можно в установленном порядке через суд.

Куницкий также добавил, сейчас разрабатывают специальное приложение, а авторизоваться в нем можно будет через «Дію». При этом приложение будет отправлять видео нарушения в специальном зашифрованном формате.

Более того, за «доносы» человек, которые отправил видео, может получить 10% в случае оплаты нарушителем штрафа.

https://www.youtube.com/watch?v=d700PHWYsdU&t=1s

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