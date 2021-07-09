В Австрии поезд, перевозивший десятки школьников, сошел с рельсов. В результате происшествия 17 человек получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу представительства земли Зальцбург. Инцидент произошел в 7: 05 утра в коммуне Лунган (Рамингштайн). Поезд сошел с рельсов из-за упавшего, которое лежало на путях. Один из вагонов поезда упал в реку Мур, в нем находилось 53 школьника. На месте происшествия работают пожарные бригады, Красный Крест, водные спасатели, горные спасатели и полиция. На месте происшествия пострадавшим оказали медицинскую помощь пять врачей скорой помощи. На месте также находились вертолет скорой помощи и одиннадцать автомобилей Красного Креста для транспортировки пострадавших. Восемь пострадавших госпитализировали.