Девять школьников пострадали в Австрии в результате падения вагона электрички в реку. Инцидент произошел в федеральной земле Зальцбург.

По информации Salzburger Nachrichte, всего в вагоне находились 54 ребенка.

Согласно трансляции железнодорожного оператора Steiermarkbahn, сход с рельсов произошел из-за того, что ведущий локомотив столкнулся с деревом, которое упало на рельсы из-за грозы. Он резкого торможения локомотив сошел с рельсов и накренился, а один из вагонов упал в реку. Водитель немедленно принял экстренные меры и помог пострадавшим пассажирам покинуть электричку.

Известно, что трое детей получили серьезные травмы, а шестеро — легкие ранения.

https://www.youtube.com/watch?v=7JMEnVhzFag&t=20s

Как сообщалось ранее, Владислава Трохимчук, которая заперла в квартире маленьких детей на 11 дней (в итоге годовалый мальчик скончался), приговорили к 12 годами тюремного заключения. При этом на свободе женщина окажется гораздо раньше этого срока.

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