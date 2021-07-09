В Днепропетровской области вышло на финишный этап восстановления пьятихатьского направлении трассы М-04. Работы будут завершены уже в августе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу программы президента "Большая стройка". Именно в рамках этой программы восстанавливается трасса М-04. На участке протяженностью 80 км работают 300 дорожников и 150 единиц техники. Подрядчик "Автомагистраль-Юг" устраивает верхний слой покрытия, досыпает и укрепляют обочины. обустраивает съезды и остановки транспорта. На очереди ремонт водопропускных труб и искусственных сооружений, монтаж нового барьерного ограждения, установка новых дорожных знаков и нанесение разметки. Ремонт этого участка трассы М-04 стартовал в октябре 2020 от границы Днепропетровской и Кировоградской областей до пересечения трассы Н-11 "Днепр — Кривой Рог — Николаев". В этом году работы продолжаются с марта. "Восстановление автодороги по президентской программе" Большая стройка "имеет стратегическое значение для развития транспортной инфраструктуры страны", — говорится в сообщении на Facebook-странице программы. Как сообщалось, трасса М-04 — путь международного значения протяженностью почти 600 км, проходящей через Кировоградскую, Днепропетровскую, Донецкую и Луганскую области. После восстановления она станет частью "Дороги Единства" М-30 "Стрый-Изварино", которая соединяет Восток и Запад Украины. Напомним, ранее заместитель председателя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко назвал среди задач программы на 2021 восстановления и строительство 6500 км дорог.