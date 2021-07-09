Медицинских работников Индонезии вакцинировать препаратом Moderna после полного курса Sinovac. Медицинская ассоциация страны ставит под сомнение китайскую вакцину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным медицинской ассоциации Индонезии, с около 1000 погибших медицинских работников, более десяти человек были полностью вакцинированы китайским препаратом Sinovac, что вызывает новые опасения относительно эффективности вакцины.

По словам министра здравоохранения Буде Гунади Садикин, правительство страны планирует в третий раз вакцинировать почти 1,5 миллиона медработников. Однако, на этот раз будет использоваться американский препарат Moderna.

"Третий укол будет сделан только медицинским работникам, потому что медработники ежедневно подвергаются высокому риску заражения вирусом", — отметил министр.

Буде Гунади Садикин добавил, что в ближайшие дни в Индонезии будет транспортировано около 4 млн вакцин Moderna от США.