В Ивано-Франковской области трое детей госпитализированы из-за укусов змей. Они находятся в реанимации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской ОГА. Вчера поступило сообщение от дежурного врача Коломыйской детской больницы о том, что в больницу доставили ребенка 2005 года рождения с анафилактическим шоком вследствие укуса змеи. Ребенок находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Также ребенка 2009 года рождения укусила змея за правую руку. Ее госпитализировали в КНП "ОДКБ". Пострадавшая находится в реанимации в тяжелом стани.Крим того, сообщается, что на детской площадке змея укусила ребенка 2005 года рождения. Пострадавший также находится в реанимации КНП "ОДКБ" в тяжелом состоянии. Напомним, вчера стало известно, что во Львовской области змея укусила ребенка. Мальчика госпитализировали, его состояние тяжелое. Как писало РБК-Украина ранее, во Львовской области за сутки зафиксировали несколько укусов змеи. Жителей региона призвали быть осторожными во время пребывания на природе. Также в мае сообщалось, что в Полтаве змея укусила ребенка на улице.