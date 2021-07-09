В Святошинском районе Киева 8 июля электрокар Tesla протаранил маршрутку.

Об этом сообщил Киев.Оперативный.

«ДТП произошло на выезде с Корсунской на Генерала Наумова: Маршрутное такси выезжало и раздались два скрипа резины, после которого произошел сильный удар. Интересно с какой скоростью двигалась Tesla, учитывая, что перед выездом два лежачих полицейских и пешеходный переход?», — говорится в комментарии к видео.

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