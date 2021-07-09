Правоохранители пришли с обысками в главный офис "Киевводоканала". Следственные действия происходят в соответствии с постановлением суда по делу по объектам строительства водопроводно-канализационного хозяйства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала". "Сегодня, 8 июля, в главный офис ЗАО" АК "Киевводоканал" пришли с обысками сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) ", — говорится в сообщении. Отмечено, что правоохранители дождались приезда адвокатов предприятия и начали процессуальные действия. В пресс-службе добавляют, что "Киевводоканал" сейчас предоставляет всю необходимую информацию и сотрудничает со следователями. Напомним, что сегодня, в рамках дела о миллионных схемы, СБУ провела ряд обысков в коммунальной корпорации "Киевавтодор".