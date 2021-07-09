В Украине за минувшие сутки обнаружили 655 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Одесской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава. За сутки в Украине были госпитализированы 396 Украинская, умерли 12 пациентов, а выздоровели 885 человек. Протестовали методом ПЦР — 18341 человека, методом ИФА — 7954 человек, экспресс-тестами — 15312 Украинский. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (220), Одесской (78), Черкасской (64) и Львовской (58) областях. За все время пандемии в Украине: заболели — 2240246 человек; выздоровели — 2176110 человек; летальных исходов — 52 572; проведения ПЦР-тестов — 11001742. Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что предыдущие волны коронавируса в Украине стали тяжелым нагрузкам на здравоохранение страны и украинском. Избежать этих проблем позволит подготовка к новым вспышкам инфекции, включая вакцинацию и дооснащение больниц. Как писало РБК-Украина, ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что в Европе уже сложились три условия для очередной волны COVID — среди них штамм "Дельта". Между тем ученые прогнозируют, что новая волна COVID-19 может начаться с востока Украины.