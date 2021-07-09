Погода в Украине принесет освежающий дождь после сильной жары, которая накрыла страну. Но ждать облегчения придется к выходным. Пока же будет жарко, солнечно и без осадков. Что будет с погодой в Украине в ближайшие несколько дней — читайте ниже в нашем материале. В пятницу, 9 июля, согласно прогнозу Натальи Диденко, в Украине будет господствовать антициклон, который обусловит сухую и жаркую погоду. Завтра в течение дня столбики термометров в большинстве областей Украины подниматься до + 29 + 33 градусов. А дальше — будет еще выше. "В ближайшие дни, и на следующей неделе также будет жарко, особенно в восточной части Украины, до + 30 + 35 градусов", — прогнозирует синоптик. В Киеве 9 июля ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха +30 градусов. Жара в столице будет продолжаться. А первый освежающий дождь вероятен разве на Петра и Павла, 12 июля. При этом облегчения жары он не принесет. Между тем в Украинском гидрометцентре прогнозируют, что в ближайшие осадки с грозами в стране вероятные уже 11-12 июля, а 10-го июля посвижишаты может на крайнем западе.

Скрин: Погода в Украине 9-12 июля (meteo.gov.ua) Ранее врачи рассказали, что такое метеозависимость, почему мы реагируем на погоду, и как это лечить. Также мы писали о продуктах, которыми крайне легко отравиться в жаркую погоду.