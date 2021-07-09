Украинцы, которые прошли полный курс прививок вакциной CoronaVac, смогут получить международное свидетельство о вакцинации.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает верифицированный ведомством Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

По его словам, документ соответствует международным медико-санитарным нормам, а получить его можно у вашего семейного врача.

Виктор Ляшко также призвал украинцев вакцинироваться и отметил, что политики и дипломаты делают все возможное, чтобы граждане с прививкой CoronaVac могли путешествовать по миру. По его словам, МИД Украины в сотрудничестве с Минздравом и Минцифрой проводят переговоры со странами о взаимном признании международных документов об иммунизации от COVID-19.

Как сообщалось ранее, Австрия и Нидерланды открыли границы для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 — эти страны признали все препараты, которыми прививают в Украине.

Мир атакует новый штамм коронавируса — Эпсилон (калифорнийский). Ученые заявили, что он может почти полностью нейтрализовать эффективность имеющихся вакцин.