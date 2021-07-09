Президент Владимир Зеленский ветировал законопроект №3711-д о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей из-за технической коллизию с нормами о международных экспертов в конкурсной комиссии. Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики наработает обновленную норму о них. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил член комитета, нардеп от фракции "Слуга народа" Роман Бабий. "Президентское вето на законопроект №3711-д наложен из-за частично конкурирующие между собой правки: №453, предоставляющая международным экспертам решающий голос в конкурсной комиссии, и предложенную комитетом №409, по которому для принятия решения о назначении члена ВККС необходимо по два голоса украинских и международных экспертов ", — пояснил парламентарий. Заседание комитета по наработке обновленной нормы должно произойти в эту пятницу. "Уже завтра во время следующего заседания комитета по вопросам правовой политики мы с коллегами планируем сформулировать обновленный текст правки. Надеемся, что после этого удастся еще раз рассмотреть законопроект в сессионном зале уже во вторник или среду", — подчеркнул депутат. Напомним, Зеленский предоставил свои предложения к ветированному проекта. Как писало РБК-Украина, ранее глава ВР Дмитрий Разумков анонсировал, что Зеленский может ветировать этот закон. Евросоюз уже готов назначить своих экспертов для отбора членов ВККС по новому закону. Так, Рада приняла этот документ во втором чтении в конце июня.