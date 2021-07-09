Сегодня с 11:00 ограничивают движение большегрузного транспорта на въезд в Киев. Ограничения вводятся в связи с жарой. Об этом повидомиляе РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева. "9 июля, с 11:00 ограничат въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 градусов", — говорится в сообщении. Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно. Ориентировочно ожидается, что движение восстановят с 19:00. Напомним, в Киеве 8 июля с 11:00 ограничивали движение грузовиков. Причиной стало повышение дневной температуры воздуха свыше 28 градусов.