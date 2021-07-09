Президент Владимир Зеленский и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко лидируют в президентском рейтинге. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса SOCIS. Если бы выборы проходили в следующее воскресенье, то за: Владимира Зеленского проголосовали 28,8% (тех, кто определился и пойдет голосовать) Петра Порошенко — 18,4%. Другие кандидаты: Игорь Смешко — 10,3%, Юлия Тимошенко — 8,5%, Юрий Бойко — 7,9%, Владимир Гройсман — 4,2%, Дмитрий Разумков — 4,1%, Евгений Мураев — 3,9%, Виктор Медведчук — 3,4%, Олег Ляшко — 1,9%, Виталий Кличко — 1,9%, Олег Тягнибок — 1,2%, Кира Рудик — 0,7%. Во втором туре за Зеленского готовы проголосовать 60%, за Порошенко — 40%. Как известно, во втором туре президентских выборов в 2019 году за Владимира Зеленского проголосовали 73,22%, за Петра Порошенко — 24,45%. В рейтинге политических партий лидируют "Слуга народа" (24,8% от тех, кто определился и готов голосовать) "Европейская Солидарность" (18,1%). По ОПЖЗ готовы голосовать 13,3%, за ВО "Батькивщина" — 10,8%, за "Силу и честь" — 8,3%, за "Украинский стратегию Гройсмана" — 4,9%, за ВО "Свобода" — 3,6%, за "партию Шария" — 2,9%, за "Голос" — 2,9%, за "Наши" — 2,1%, за "Радикальная партия Олега Ляшко" — 2,0%, " за будущее "- 1,6%, за" Оппозиционный блок "- 1,5%, за" предложение "- 0,7%. Партия "Европейская Солидарность" считают реальной оппозицией власти 29,5%. 24,8% назвали оппозицией партию ОПЗЖ, "Батькивщину" — 13,7%, "Голос" — 4,5%. Опрос проведен 25 -30 июня 2021. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город / село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонный опрос Сати (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%. Как сообщалось, за последний месяц команду Тимошенко начали поддерживать еще 3% избирателей. Сегодня проголосовать за "Батькивщину" хотят уже 15% среди тех, кто определился и придет на выборы.