Президент Владимир Зеленский назначил своего нового пресс-секретаря. Им стал журналист и телеведущий Сергей Никифоров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента. "Назначить Никифорова Сергея Сергеевича пресс-секретарем президента Украины", — говорится в тексте указа. В то же время глава государства издал указ об освобождении Юлии Мендель с должности своего пресс-секретаря. То есть сегодня Мендель официально покинула эту должность. Как писало РБК-Украина, Мендель не идет с Офиса президента, а останется работать внештатным советником руководителя ОП Андрея Ермака. По информации источника РБК-Украина в ОП, бывший пресс-секретарь Зеленского будет отвечать за работу с зарубежными СМИ. Кто такой Сергей Никифоров Никифоров, по информации из его страниц в соцсетях, в 2008 году окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко. Он почти 15-летний опыт работы в тележурналистике, работал на разных каналах. В начале карьеры работал на "К1", "24 канале", а также на криворожском телевидении. Успел четыре года поработать на "Первом национальном", а в 2011 году перешел на международный канал Euronews, где работал до 2017 года. До назначения в Офис президента он работал телеведущим на телеканале "Украина 24". Напомним, должность пресс-секретаря президента стала вакантной после того, как Юлия Мендель объявила об увольнении. Мендель была пресс-секретарем Зеленского с июня 2019 года, попав за этот период в несколько скандалов.