Начался июль, а это значит, что летние отпуска и путешествия станут еще более активными. Ленты в соцсетях так и пестрят яркими фото друзей из различных курортов. А звук морского прибоя точно снится по ночам всем, кто мечтает о бегстве от повседневных забот. Кстати, многие успели побывать в отпуске еще в июне. В их числе — актриса шоу "Мамахохотала" на канале НЛО TV Анна Гресь, которая отдыхала большой семьей, включая маленького сыночка (1,7 лет). Для своего отпуска звезда выбрала Украину, а именно — любимый многими Бердянск. О собственных впечатлениях от поездки и подробности путешествия с маленьким ребенком Аня рассказала читателям РБК-Украина. О впечатлениях от Бердянска, почему выбрала для отдыха именно этот город Мне Бердянск очень понравился. Я о нем много слышала, но раньше никогда там не была. А в этот раз мы решили поехать на отдых большой семейной компанией: вместе с малышом, бабушкой и дедушкой — родителями мужа, а также моей крестной, которая по совместительству является няней Тима (ред. — сын Ани). Мой муж Рома к нам присоединился через несколько дней, потому что у него была работа. И вот такой большой командой мы решили взять в поезде одно полное купе и поехать отдохнуть на море в Украине. Могли бы, конечно, поехать куда-то в Турцию или в Египет, но там нужно еще тесты на коронавирус сдавать. А в Украине все свое, родное. К тому же, на поезде Тим никогда не катался, и было интересно, какими будут его впечатления. О дороге и о том, как сын перенес поездку В Бердянск, как и говорила, мы добирались поездом. Ехали где-то 16-17 часов. На удивление, Тимоша прекрасно чувствовал и перенес дорогу хорошо. Вот я была вареная — это факт. Ведь я не принимала отдельной полки для Тима, потому что все равно не оставила бы сына одного. Боялась, что он упадет. Всю дорогу, пока малыш спал, я его придерживала, и соответственно поспать практически не удалось.

Том, сын Анны Гресь (фото: НЛО TV) О том, как развлекала ребенка в дороге Когда прошлой осенью мы летели на самолете в Египет, и перелет был недолог, — часа 3-4 — то в ход шли мультики и различные рисовалка. Также ходили по салону, играли с иллюминатором, перилами, рассматривали раздаточные материалы, которые обычно лежат в спинках сидений. А здесь уже был поезд — что-то новенькое для сына. Однако он очень быстро исследовал купе, посмотрел, что там есть, походил по коридору. В общем, на пути в Бердянск Тиму все нравилось. Ему было интересно, он лазил во всех родственников по рукам, все изучал. Но на обратном пути все было гораздо активнее. Сначала он требовал у меня мультики — и получил. Потом к нам в гости в купе пришла маленькая соседка Валерия — девочка, годков 3-х. Они начали играть с Тимас, обмениваться игрушками, бегать по коридору. После мы с малышом ели клубнику, смотрели в окно. Помогло, что нас было много, — можно было меняться и играть с Тимом поочередно. День семьи: украинские ТВ-звезды рассказали о балансе между работой и личной жизнью О ситуации в Бердянске в связи с коронавируса. Удалось погуляли по городу Честно говоря, мы не заметили существенных ограничений. Людей было немного. У нас вообще была своя территория- мы жили в бунгало. С людьми пересекались только в столовой. И даже там особых мер не наблюдалось. Все было очень комфортно. Мы даже никуда не выезжали за пределы нашей базы отдыха. Там было все необходимое: где поесть, где поспать, где погулять. На территории были детская площадка, взрослый аквапарк с классными горками и детской зоной с бассейном, зеленая зона, разнообразные фонтаны и даже минизоопарк. Мне очень понравилось. Нам всего хватало, не было смысла куда-то уезжать.

На территории отеля был свой аквапарк (фото: НЛО TV) Об условиях проживания на отдыхе, удобства Мы жили в двухэтажном семейном бунгало. Там была своя кухня, а также выход к бассейну, рассчитанного на семь домиков. Но то у нас не было соседей, то они были какие-то очень тихие, спокойные и не любители бассейна. Потому что фактически у воды тусовалась только наша семья. К тому же, к морю нам было метров сто, ведь жили мы прямо на берегу. На втором этаже у нас были спальни и две ванные комнаты. И особый плюс для меня — наличие самой ванны, которой мне очень не хватало, потому что дома у нас только душ. Словом, я взяла с собой бомбочки для ванны и устроила себе целых два вечера релакса с ритуалами красоты — скрабами, масками и всем остальным. В жаркую страну или на дачу: косметолог рассказала, что точно надо взять из косметики в отпуск О питании в отпуске Питание не было включено в стоимость проживания. Можно было есть в столовой, но строго по времени. Или же идти в ресторан, но там завтрак стоил 250 грн с человека, а нас пятеро взрослых. Поэтому это было экономически очень выгодно.

С малышом в отпуске: сложно, но можно (фото: НЛО TV) Но плюс в том, что у нас в бунгало была собственная кухня. Поэтому мы договорились, что завтракаем дома, не спеша и не привязываясь к какому-то времени. Варили себе каши, жарили яйца, свекровь делала блины. А обедали и ужинали уже в столовой. Стоило это адекватных денег: около 175 грн за обед и 120 грн — за ужин. Было вкусно. Если хотели чего-то более, то шли в ресторан или заказывали еду в бунгало. Цены были ресторанные, можно даже сказать киевские, но подача очень красивая, а блюда вкусные. Кстати, борщ был великолепен. К нему еще сало нарезали в комплекте. Очень вкусно было. Помню — и вплоть слюнки катится! О том, как организовывала питание сына Завтракали мы дома. Варили Тиму кашицу и мясо. Бывало, заказывала сыну в ресторане вареную картошечку или борщ. Обед и ужин я частично давала малышу с общего стола — то, что ему можно было что-то диетическое. Потому что я его ограничиваю в питании и не даю все подряд. Например, различные тортики, чипсы, снеки и газировку он в принципе не пробовал и не знает, что это такое.

В какой-то момент показалось, что семья отдыхает за границей (фото: НЛО TV) Но в Бердянске, кстати, в столовой один раз мы решили дать Тиму сок из пакетика. После этого его обдало, и я в очередной раз убедилась, что не надо позволять сыну пить эту химию. Лучше водичка. Вода — лучший напиток для ребенка. Также с собой я брала смесь. Грудное вскармливание я закончила, когда сыну был год и четыре месяца, но он до сих пор просыпается по ночам и пьет смесь из бутылочки. И, конечно, с собой я брала баночки с детским питанием — овощами и мясом. Я к ним нормально отношусь. Даже доктор Комаровский не против них. О погоде на отдыхе и комфортно было купаться в море Том в море не купался. В первые дни вообще было очень серо, сыро и холодно. Я же в море купалась всего два раза. Лишь к концу нашего отдыха как-то распогодилось, стало тепло и даже жарко. Мы просто отдыхали. Даже дышать морским воздухом — это намного лучше, чем сидеть в Киеве со смогом и дышать выхлопными газами. В последние дни Тимаська уже и в бассейне купался — ему очень нравилось. Кстати, в бассейне, как нам сказали, была морская очищенная вода. Поэтому смысла идти в холодное море с волнами и песком мы не видели. Нам и так было прекрасно.

До моря часто не доходили, потому что хватало и бассейна с соленой морской водой (фото: НЛО TV) Хотела бы снова вернуться в Бердянск, если бы представилась такая возможность В целом, если бы не дорога, то можно и вернуться. И желательно недели на две-три. Потому что мне не хватило этих шести ночей. Ведь там действительно был классный отдых. Город активно развивается. Иногда даже ловили себя на мысли, что мы якобы где-то не в Украине. Конечно, были ситуации, от которых веет остатками "совка". Например, когда я решила пойти в соляную комнату, там не было медсестры, которая меня пустила. Как оказалось, у нее был выходной и вообще короткий день. Я привыкла, что, если это отдых, значит все всегда работают. Как оказалось, не везде. О том, реально маме с маленьким ребенком качественно отдохнуть во время отпуска Одной вообще не вариант отдохнуть. С кем-то на пару — возможно. Чем больше людей, тем больше вероятность маме расслабиться. Например, однажды я ездила в Египет только с крестной и малышом. И то не могла спокойно побыть наедине и выдохнуть — все время или с сыном один на один, или мы все вместе с крестной. Если же куда-то шла, то с чувством вины, что крестная сейчас с Тимом, а малыш грустит и думает, где мама. А когда нас больше, мы с мужем, например, можем пойти купаться, а сын с бабушкой и с дедушкой тусуется — ему весело и нам классно. В общем, по-моему, чем больше народу, тем больше вероятность отдохнуть. Ранее актриса Виктория Варлей рассказала, как оставаться в тренде этим летом, какие вещи стоит приобрести.