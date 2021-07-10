Погода в Украине в субботу, 10 июля, сохранится жаркой, при этом некоторые регионы окажутся под влиянием фронтальной системы циклона Arno, что приведет к осадкам в виде грозовых дождей. Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра. Высокая температура воздуха — от +30 градусов и выше — ожидается практически во всех областях. Метеорологи отмечают также, что из-за жары в ближайшие дни будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности: в частности, в западных и северных регионах, а также в Винницкой, Полтавской и Харьковской областях. На большей части территории Украины 10 июля осадков не предвидится. При этом из-за близости атмосферного фронта кратковременные грозовые дожди ожидаются в западных регионах, а к вечеру и ближе к ночи — местами и в южных. Вместе с тем на температурный фон осадки существенно не повлияют — будет достаточно жарко. Температура воздуха в среднем по стране в дневное время прогнозируется в пределах +30 … + 33 градусов.

Карта погоды в Украине 10 июля (фото: meteo.gov.ua) Заметим также, что в ближайшие дни ореол осадков начнет расширяться, и постепенно сместится на восток. Так, 11 июля грозы с дождями ожидаются также в южных областях и местами в восточных, а уже 12-го зальет большую часть Украины (сухо ожидается только в западных областях кроме Закарпатья, а также в Донецкой, Луганской и Харьковской областях). Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз на следующую неделю, и назвали дату нового похолодание. Напомним также, что перед этим синоптики сделали предупреждение о погоде до конца июля.