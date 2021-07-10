Брюки-палаццо в этом сезоне полюбили фэшн-блоггеры, стилисты, инфлюенсеры и вообще все, кто привык быть в тренде. Правда, этот вид одежды несет в себе угрозу — если штаны подобрать неправильно, они могут визуально укоротить ноги. Стилист Ксения Господинов в своем Instagram рассказала, с чем сочетать брюки-палаццо, чтобы они играли за, а не против вас. С чем носить брюки-палаццо? ⠀ Палаццо — это широкие от бедра брюки в пол с завышенной талией и расклешенные по всей длине. С чем носить с одежды? Вариантов верха может быть много: водолазки, блузки, рубашки, осенью — объемные свитера, джемперы. Чтобы силуэт выглядел гармонично, лучше обозначать талию.

Брюки-палаццо могу "укоротить ноги", если посадка будет выбрана неправильно (фото: instagram.com/hoskelsa) Андре Тан показал топ стильных образов на лето на примере главной it-girl Голливуда Хайли Бибер С чем носить с обуви? Варианты обувь: с ботильонами на каблуке или лодочками, с кедами или кроссовками. Даже с ботинками на плоском ходу носить тоже можно, но следите за посадкой — лучше, чтобы она была средняя или высокая, чтобы визуально не покончить с собой ноги.

Брюки-палаццо отлично смотрятся с топами и пиджаками (фото: instagram.com/hoskelsa) Ранее актриса Виктория Варлей рассказала о своих правилах стиля и посоветовала, как оставаться в тренде летом 2021.