Санкции против Виктора Медведчука (нардеп от "Оппозиционного платформы — За жизнь") на сегодняшний день действуют в полном объеме. А информация о якобы продаже его сети АЗС не соответствует действительности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook секретаря СНБО Алексея Данилова. "Введенные санкции в отношении Медведчука действуют в полном объеме. Информация, которую целенаправленно распространяют в СМИ о якобы ослабление санкционного режима в отношении Медведчука и его активов или то, что" санкции не работают ", — сознательная и целенаправленная дезинформация общества, которая не соответствует действительности", — отметил он. По его словам, распространенная некоторыми СМИ информация о якобы продаже сети АЗС, принадлежащей Медведчуку, тоже не соответствует действительности. Отметим, накануне ряд украинских медиа со ссылкой на источники распространили информацию о том, что азербайджанская компания Socar якобы покупает сеть АЗС Glusco, которую связывают с пидсанкцийним нардепом. Напомним, в начале марта на объектах сети АЗС Glusco провели ряд обысков по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. После этого она фактически прекратила свою работу. Подробнее о ситуации вокруг нардепа читайте в материале "Громкая история". Как Медведчук стал подозреваемым в госизмене и что его ждет ».