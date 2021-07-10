В субботу, 10 июля, десять пассажирских поездов задерживаются. Это связано с восхождением с рельсов хозяйственного поезда на участке "Васильков — Боярка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци". "В связи с восхождением с рельсов хозяйственного поезда на участке Васильков — Боярка часть пассажирских поездов Укрзализныци направляются с опозданием", — говорится в сообщении. По состоянию на 9 утра задерживаются рейсы: №144 Ивано-Франковск — Киев (задержка составила 3:00) №142 Львов — Бахмут (задержка составила 3:00 15 минут); №358 Рахов — Киев (задержка — 2:00 30 минут); №761 Киев — Одесса (задержка — 1:00 40 минут); №715 Киев — Львов (задержка — 1:00 25 минут); №20 Попасная — Киев (задержка — 1:00) №50 Трускавец — Киев (задержка — 1:00 35 минут); №118 Черновцы — Чернигов (задержка составила 1:00 50 минут); №10 Мариуполь — Киев (задержка — 2:00) №81 Ужгород — Киев (задержка — 2:00) №106 Одесса — Киев (задержка — 2:00) №281 Геническ — Хмельницкий (задержка составила 2:00 45 минут); №30 Ужгород — Киев (задержка составила 1:00). В УЗ подчеркнули, что работы над восстановлением полноценного движения уже ведутся, и извинились за вынужденную задержку.