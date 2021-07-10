Федеральная избирательная комиссия в пятницу, 9 июня, сообщила о допуске к сентябрьским выборам в Бундестаг ФРГ 44 малых партий. Этот орган собирается каждый раз за несколько месяцев до выборов в немецкий парламент и рассматривает заявки малых партий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW. На этот раз заседание избирательной комиссии, которые всегда проходят в одном из помещений Бундестага, состоявшихся 8 и 9 июля. О намерении участвовать в выборах заявили 87 небольших партий. В первый день работы комиссии к выборам была допущена 21 партия. Примерно столько же партий получили отказ, среди них оказались "анархистская Пого-партия Германии" и "Немецкая Коммунистическая партия", причем последняя было не допущена к выборам в Бундестаг впервые с момента ее создания в 1968 году. Причиной отказа в обоих случаях стало то, что документы от этих партий были получены избирательным комитетом по истечении отведенного для этого срока. Не прошли отбор также "немецкая партия женщин, правового государства, защиты природы, развития детей и демократической любви", а также "Ненемецьке объединениях". Всего в выборах в Бундестаг, намеченных на 26 сентября, примут участие 53 партии. Партии, имеющие депутатов в одном из земельных парламентов или Бундестаге, не требует допуска. Это Христианско-Демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Свободная демократическая партия (СвДП), Левая партия, "Союз-90" / "Зеленые", "Альтернатива для Германии "(АДГ), а также" свободные избиратели "и" Объединенные гражданские движения Бранденбурга / свободные избиратели ". В конце мая Бундестаг пошел на встречу малым партиям и снизил необходимое количество подписей для одного кандидата с 200 до 50. Напомним, в новогоднем обращении Ангела Меркель подтвердила, что больше не будет баллотироваться в канцлеров Германии. Выборы нового главы немецкого правительства пройдут в сентябре 2021 года. Как сообщало РБК-Украина, немецкая политическая партия "Союз 90 / Зеленые" официально выдвинула своего лидера Анналену Бербок кандидатом на пост канцлера Германии. На осенних выборах она возглавит список вместе с сопредседателем партии Робертом Габеком. Она известна критикой проекта "Северный поток-2".