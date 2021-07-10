В Украине сегодня усилится жара. Однако в западных областях прогнозируют дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода по Украине В течение дня во всех регионах будет жарко. Температура будет держаться днем на уровне + 31-33 градусов, а в Днепропетровской области повысится до +34. Ночью показатели термометров опустятся до + 16-18 градусов на севере и в центральных областях. В Карпатах и Одесской области ночью будет теплее + 19-21 градус. Кроме того, в западных областях прогнозируют дожди. Осадки ожидаются во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Погода в Киеве В столице сегодня ожидается солнечная погода. Температура воздуха прогреется до +33 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до + 18-20 градусов.